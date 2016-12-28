03.02.2017 15:19



Голова Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Борис Гулько спростував розповсюджену вчора у ЗМІ інформацію голови ДСАУ Зіновія Холоднюка, що апарат ВСУ автоматично перейде до нового Верховного Суду.

Про це Голова ВССУ заявив під час сьогоднішнього засідання пленуму, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Він зазначив що ліквідується не тільки ВСС, але й ВСУ. Порядок формування апарату Верховного Суду визначається статтею 153 Закону про судоустрій. Згідно якої, організаційне забезпечення діяльності Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду здійснюється апаратом відповідного суду. А положення про апарат, структура і штатний розпис апарату ВСУ та ВСС затверджуються зборами суддів відповідного суду за поданням голови відповідного суду.

«Ми не згодні, що апарат ВСУ перейде автоматично», — сказав Б. Гулько, і попросив голову апарату ВСС заспокоїти працівників. Також він попросив ЗМІ передати цю позицію.

«Це наша спільна позиція?», - запитав він у присутніх на пленумі та отримав підтримку більшості.

Закон і Бізнес