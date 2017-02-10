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Загалом за 2 засідання члени ВРП розглянули питання про призначення 102 суддів. Більшість підтримали.

Загалом за 2 засідання члени ВРП розглянули питання про призначення 102 суддів. Більшість підтримали.

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