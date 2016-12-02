03.02.2017 14:24



Окремі положення проекту № 5670 Закону «Про державну мову» прямо суперечать конституційним гарантіям незалежності адвокатури і виключного представництва адвокатом іншої особи в суді та захисту від кримінального обвинувачення.

Таку думку в ексклюзивному коментарі газеті «Закон і Бізнес» висловив голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олександр Дроздов.

На його погляд, нормами запропонованої редакції проекту порушуються гарантії ч. 1 ст. 131-2 Конституції, оскільки створюється штучний інструмент, який може бути використаний для тиску на конкретного адвоката з метою, наприклад, усунення його від справи.

«Так, у запропонованій редакції ст. 188-49 КУпАП встановлена відповідальність за порушення законодавства у сфері застосування державної мови у сфері юридичних послуг. Оскільки, внаслідок ухвалення такого досить абстрактного, нечіткого закону, виникає загроза порушення принципів та засад здійснення адвокатської діяльності, зокрема верховенства права в аспекті такої його іманентної складової як правова визначеність (legal certainty)», - пояснив він.

Також голова ВКДКА звернув увагу на вимоги Принципу I (Загальних принципів свободи професійної діяльності адвокатів) Рекомендації No. R (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям про свободу професійної діяльності адвокатів, всупереч яким адвокатам створюються штучні перешкоди для доступу до професії.

Зачіпає проект і питання гарантій збереження адвокатської таємниці, оскільки, на думку експерта, по відношенню до адвокатів встановлюються надмірні дискреційні повноваження Уповноваженого із захисту державної мови та мовного інспектора (йдеться про отримання документів чи їх копій та іншої інформації від юридичних осіб, до кола яких також входять адвокатські бюро та адвокатські об’єднання). «Такі повноваження забезпечені санкціями відповідних статей КУпАП, що зрештою може призвести до порушення такої складової верховенства права заборони свавілля (prohibition of arbitrariness) стосовно адвоката», - попереджає О.Дроздов.

Докладніше про законопроект «Про державну мову» читайте у статті «Лінгвістична люстрація» найближчого номеру газети.

Закон і Бізнес