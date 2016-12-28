03.02.2017 12:47



Схоже Громадській раді доброчесності, яка у зв’язку із проведенням конкурсу до ВС закликала усіх повідомляти про недоброчесну поведінку кандидатів, не дуже подобається така інформація щодо окремих претендентів.

«Пані Катерино, а не могли би ви представитися? Де саме в судовій владі ви працюєте? Чому читаєте і постите лише одне Інтернет-видання і лише одного автора? Якщо ні, ми, на жаль не зможемо вам дозволяти писати на цій сторінці будь що», - саме так у Громадській раді доброчесності відреагували на розміщення у коментарях на офіційній сторінці ГРД у Facebook посилань на статті про кандидатів до Верховного Суду.

Нагадаємо, з початком конкурсу до ВС Громадська рада доброчесності оголосила про початок своєї, незалежної перевірки всіх 653 кандидатів на посади суддів ВС на предмет їхньої доброчесності, а також закликала громадськість повідомляти про усі випадки недоброчесної поведінки будь-кого з кандидатів.

Відповідно до закону Громадська рада доброчесності збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) або, за наявності відповідних підстав, висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє.

Нещодавно до Закону "Про судоустрій і статус суддів" були внесені зміни, якими ГРД розширили можливість впливу на процедуру обрання суддів. Зокрема, закон було доповнено нормою, згідно якої, якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами.

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