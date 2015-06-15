03.02.2017 11:01



Громадські правозахисні організації звернулися до Комітету Верховної Ради з прав людини щодо підготовки до відбору кандидата на посаду Уповноваженого ВРУ з прав людини. Комітет розгляне звернення 8 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Української Гельсінської спілки з прав людини, передає «Закон і Бізнес».

Правозахисні організації, серед яких УГСПЛ, Amnesty International та Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», нагадують, що 27 квітня 2017 року спливає строк повноважень чинного Уповноваженого Валерії Лутковської. Відповідно до вказаної дати розпочнеться процес обрання нового омбудсмена.

У своєму зверненні правозахисна спільнота вказує на важливість участі громадськості в обговоренні та відборі кандидата задля забезпечення відкритості та прозорості процесу. З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.

В свою чергу, Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин вніс до порядку денного питання про звернення правозахисних громадських організацій щодо підготовки до відбору кандидата на посаду Уповноваженого з прав людини до порядку денного чергового засідання, яке відбудеться у середу, 8 лютого, о 14:30.

Закон і Бізнес