Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Правозахисники просять ВР розпочати відбір нового омбудсмена

Уповноважений ВРУ з прав людини Валерія Лутковська.

Уповноважений ВРУ з прав людини Валерія Лутковська.

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