03.02.2017 08:35



3 лютого 2017 року відбудеться засідання пленуму ВССУ. Після цього відбудуться збори суддів, під час яких планується обрання делегатів на ХІV позачерговий з’їзд суддів України.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВССУ, засідання розпочнеться о 10:00 за адресою: Київ, проспект повітрофлотський, 28.

У порядку денному підведення підсумків роботи судів цивільної та кримінальної юрисдикцій у 2016 році та визначення завдань на 2017 рік.

Доповідатимуть Голова ВССУ Борис Гулько, його заступники Станіслав Кравченко, Марина Червинська, суддя, секретар пленуму Дмитро Луспеник, суддя, вчений секретар НКР ВССУ Олег Ткачук.

Закон і Бізнес