ОЛЕНА КОВАЛЕНКО

Голова Ради суддів Валентина Сімоненко попросила керманича Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка відкликати лист від 26.01.2017 щодо формування штатних розписів на 2017 р. На думку «самоврядників», рекомендації порушують гарантії фінансування третьої гілки влади.

Нагадаємо: згаданим листом судам доведено фонд оплати праці в розмірі, обчисленому відповідно до умов нарахування винагороди володарям мантій, які не пройшли кваліфікаційного оцінювання. Якщо коштів не вистачатиме, може постати питання про відрядження законників до інших храмів Феміди.

«Такі рекомендації ДСАУ не відповідають вимогам чинного законодавства, порушують конституційні гарантії забезпечення фінансування та належних умов для функціонування судів і діяльності суддів», — уважає очільниця РСУ.

В її зверненні мова йде про те, що відповідно до ст.55 закону «Про судоустрій і статус суддів» чітко визначені підстави відрядження як тимчасового переведення володаря мантії до іншого суду того самого рівня та спеціалізації. Перехід на роботу до «чужої» установи має відбуватися за згодою судді.

Крім того, звертає увагу В.Сімоненко, питання виплати винагороди регулюється профільним законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами. Держава повинна забезпечувати фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності законників. І саме особливий порядок матеріального забезпечення є однією з конституційних гарантій незалежності.

За словами В.Сімоненко, належне функціонування судів залежить, зокрема, від обсягів фінансування та вчасного виділення коштів, на чому не раз наголошувалось у міжнародних актах: Основних принципах незалежності судових органів, Віденській декларації та програмі дій, прийнятій на всесвітній конференції з прав людини 25.06.93, за якою кожній державі необхідно належним чином фінансувати установи, зайняті здійсненням правосуддя.

«Відображення в штатному розписі посад суддів, які не пройшли кваліфікаційного оцінювання, без визначення посадового окладу взагалі унеможливить виплату їм суддівської винагороди», — застерігає голова РСУ.

На її думку, лист ДСАУ від 26.01.2017 має бути відкликаний терміново як такий, що загрожує конституційним гарантій незалежності служителів Феміди.