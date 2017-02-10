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В.Сімоненко: «Необхідно дотримуватися балансу між незалежністю судді та прагненням притягнути його до відповідальності за корупційні діяння»

В.Сімоненко: «Необхідно дотримуватися балансу між незалежністю судді та прагненням притягнути його до відповідальності за корупційні діяння»

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