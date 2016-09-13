03.02.2017 08:54



3 та 4 лютого Рада адвокатів України у Харкові проведе засідання. До порядку денного внесено блок питань, присвячених останнім змінам податкового законодавства, які стосуються адвокатської діяльності та самоврядування.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у НААУ, засідання Ради адвокатів України відбудеться за адресою: Харків, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого вул. Пушкінська, 106. 3 лютого засідання розпочнеться о 12:00, а 4 лютого — о 10:00.

Як зазначають у НААУ, під час засідання будуть розглянуті аспекти поточної діяльності регіональних органів адвокатського самоврядування, зокрема будуть представлені підсумки роботи спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва та інформація про роботу КДКА Київської області.

РАУ також розгляне питання призначення конференцій адвокатів у декількох регіонах.

На засіданні буде обговорено напрацювання спеціальних тимчасових комісій з підготовки проектів Положення про робоче місце адвоката та Положення про ведення адвокатського досьє. До питань, що направлені на посилення захисту прав адвокатів та адвокатського самоврядування, належить і внесене до порядку денного питання щодо неприпустимості будь-яких проявів тиску і посягань на компетенцію Ради адвокатів України та надання правової оцінки її рішенням.

РАУ також планує схвалити рішення про проведення Всеукраїнського футбольного турніру серед адвокатів та участь всеукраїнської футбольної команди адвокатів у Чемпіонаті Європи серед адвокатів.

Закон і Бізнес