03.02.2017 08:43



3 лютого 2017 року об 11:00 у актовій залі ВГСУ відбудеться засідання пленуму Вищого господарського суду України.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у відділі взаємодії зі ЗМІ, орієнтовний порядок денний складається з двох питань:

1. Про підсумки роботи господарських судів України у 2016 році та завдання на 2017 рік.

2. Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 1 «Про підсумки роботи господарських судів України у 2015 році та завдання на 2016 рік».

Закон і Бізнес