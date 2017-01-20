02.02.2017 17:29



Вища рада правосуддя затвердила негативний консультативний висновок щодо законопроекту, яким судді Верховного Суду, вищих спеціалізованих та касаційних судів звільняються від кваліфікаційного оцінювання за критерієм професійної компетентності.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у відділі взаємодії зі ЗМІ, під час підготовки висновку за запитом Вищої ради юстиції від 5 січня 2017 року № 14/0/9-17 отримано висновок Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, згідно з якого запропоновані зміни до частини третьої статті 83 закону «Про судоустрій і статус суддів» є необґрунтованими і недоцільними.

В свою чергу, Вища рада правосуддя, розглянувши проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо кваліфікаційного оцінювання суддів)» № 5536, дійшла висновку про недоцільність прийняття цього законопроекту.

Слід зазначити, що це перший консультативний висновок відносно проектів законів про судоустрій та суддів наданий ВРП Верховній Раді. Згідно нових повноважень, затверджених законом «Про Вищу раду правосуддя», консультативні висновки із зазначених питань є обов’язковими до розгляду.

Закон і Бізнес