04.02.2017 10:12



Адміністративно-політичний центр держави тепер має власну конституцію. Її затвердили після до-вгого обговорення на засіданні установчої асамблеї.

На початку поточного тижня президент країни Енріке Пенья Ньєто підписав закон про політичну реформу Мехіко, що змінює статус міста з федерального округу на 32-ий штат.

Зусиллями опозиції багато внесених урядом міста пропозицій було відхилено. Так, із проекту конституції були вилучені положення про легалізацію проституції, право голосувати городянам із 16 років, про мінімальну відпустку тривалістю 20 днів і фіксований 40-годинний робочий тиждень, повідомляє РІА «Новости».

Проте й норми, що залишилися, певною мірою революційні. Зокрема, основний закон припускає дозвіл евтаназії та використання марихуани в медичних цілях, а також заборону на приватизацію водних ресурсів міста. Крім того, вперше прописується принцип переваги пішоходів перед водіями транспортних засобів.