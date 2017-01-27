04.02.2017 12:31



До закону про федеральну кримінальну поліцію внесуть зміни, які передбачають використання електронних ножних браслетів для спостереження за потенційно небезпечними злочинцями.

Такі прилади, на думку працівників МВС і Мін’юсту ФРН, допоможуть відстежувати потенційно небезпечних злочинців, які, зокрема, можуть планувати теракти. Нововведення є частиною пакета заходів, узгоджених відомствами після теракту на базарі в Берліні, повідомляє DPA.

Крім рішення про електронні браслети, уряд погодив інші зміни до названого акта. Зокрема, щодо оскарженого в суді розширення повноважень кримінальної поліції, про яке було заявлено у 2015 році.