04.02.2017 15:52



Європейський суд справедливості в Люксембурзі постановив, що країни ЄС можуть відмовляти прохачам притулку, викритим у причетності до діяльності терористичних груп.

Це рекомендаційне рішення найвища судова інстанція Євросоюзу винесла у зв’язку зі справою марокканця Мустафи Лоунані, який просив притулку в Бельгії. Суд з’ясував: хоча М.Лоунані сам не здійснював терористичних нападів, доведено, що він був залучений до діяльності пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання «Марокканська ісламська бойова група» (обидві занесені до списку ООН як терористичні організації та заборонені в багатьох країнах).

Як раніше встановив суд Бельгії, прохач притулку зобов’язався надавати угрупованню допомогу в отриманні підроблених паспортів і вербуванні бойовиків, готових відправитися до Іраку. У рішенні суду мовиться, що в наданні притулку можна відмовити й тим особам, котрі, як М.Лоунані, будь-яким чином виявилися залученими в процес вербування бойовиків або допомагали перетнути кордон терористам, котрі планували напади, повідомляє Бі-Б-Сі.

Раніше суд Бельгії засудив М.Лоунані до 6 років тюрми за участь у діяльності осередку «Марокканської ісламської бойової групи».