02.02.2017 15:46



Рада суддів України звернулася Державної судової адміністрації з вимогою відкликати лист від 26 січня, в якому йшлося про формування штатних розписів на 2017 рік. В РСУ наголошують, що рекомендації ДСА не відповідають законодавству.

Як повідомляє прес-служба РСУ, про це заявила голова Ради суддів України Валентина Сімоненко, передає «Закон і Бізнес».

Ідеться про лист від 26 січня 2017 року №11-662/17, який було надіслано Державною судовою адміністрацією України головам апеляційних, апеляційних спеціалізованих, місцевих спеціалізованих судів та начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України. Зазначеним листом, судам доведено фонд оплати праці в розмірі, розрахованому відповідно до умов нарахування суддівської винагороди суддям, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання.

Виходячи з листа, в ДСА України створено відповідний централізований фонд, за рахунок якого планується покриття різниці між фондом оплати праці суддям, які пройшли кваліфікаційне оцінювання та таким, що ще не пройшли протягом 2017 року. Такий тимчасовий захід буде здійснюватися по мірі проходження суддями кваліфікаційного оцінювання.

Крім того, в листі зазначено, що у випадку недостатності фонду оплати праці суддям, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання — їх посади можуть бути відображені у штатному розписі без визначення посадового окладу та за такими посадами суддів повинні бути вжиті заходи щодо переведення цих суддів (направлення у відрядження) до інших судів.

На думку голови РСУ, такі рекомендації Державної судової адміністрації України не відповідають вимогам чинного законодавства, порушують конституційні гарантії забезпечення фінансування та належних умов для функціонування судів і діяльності суддів.

«Відображення у штатному розписі посад суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, без визначення посадового окладу взагалі унеможливить виплату їм суддівської винагороди», — зазначила вона

В РСУ нагадують, що частиною першою статті 155 закону «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що суддівська винагорода регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.

«Особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів є однією з конституційних гарантій їх незалежності, закріпленої статтею 126 Конституції України. Належне функціонування судів залежить, зокрема, від обсягів фінансування та вчасного виділення коштів, на чому неодноразово наголошувалося у міжнародних актах», — зазначили в РСУ.

Закон і Бізнес