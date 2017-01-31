05.02.2017 10:33



У Білому домі наполягають, що указ про заборону на відвідини Сполучених Штатів громадянам 7 країн не є дискримінацією мусульман. Його мета — убезпечити країну від терористів, котрі видають себе за біженців.

Наприкінці січня президент США Доналд Трамп підписав указ «Про захист країни від в’їзду іноземних терористів». Документ забороняє проникнення до США на 90 днів усім громадянам Ірану, Іраку, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі й Судану. Також зупиняється прийом будь-яких біженців на 120 днів і забороняється на невизначений строк приймання біженців із Сирії.

Указ викликав вуличні протести та юридичні суперечки як у самих Сполучених Штатах, так і за кордоном. Одним з наслідків критики нової міграційної політики Білого дому стала відставка в.о. генерального прокурора — глави Міністерства юстиції Салі Єйтс, яка відмовилася виконувати указ.

У той же час, на думку радника Д.Трампа з питань зовнішньої політики в ході передвиборної кампанії Валіда Фареса, «вжиті заходи не націлені на представників якоїсь певної релігії, раси чи етнічної групи. Стратегія така: покласти край змішуванню мігрантів з терористами. Від цього вже постраждали Франція, Велика Британія, ФРН та інші країни».

У коментарі РІА «Новости» він підкреслив, що внаслідок швидко вжитих заходів можлива бюрократична тяганина, зокрема через недостатню поінформованість громадян. «Спочатку було не цілком ясно, чи стосується заборона володарів грин-карт. З’ясувалося, що вони не підпадають під заборону», — пояснив В.Фарес.

Як заявив прес-секретар президента США Шон Спайсер, імміграційна реформа згодом торкнеться і процесу видачі робочих віз. І йдеться про візи типу H1-B, які дозволяють працедавцям залучати кваліфікованих працівників з-за кордону. Згідно з лімітами Вашингтон щорічно видає 65 тис. таких віз. Не дивно, що представники окремих американських корпорацій зустрілися на цьому тижні, щоб обговорити складання експертного висновку на підтримку позову проти указу президента.