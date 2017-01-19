02.02.2017 14:22



Члени Вищої ради правосуддя обрали заступника голови колегіального органу, а також визначились із складом та кількістю дисциплінарних палат.

Необхідність обрати нового заступника голови Ради виникла ще після того, як ще у вересні минулого року колегіальний орган вирішив залишити Олексій Муравйов, який обіймав цю посаду раніше.

Разом з тим навіть якби він і залишався у складі ВРП, все одно довелося б обирати нового заступника, адже відповідно до закону «Про Вищу раду правосуддя», якщо очільником органу вже обрано суддю або суддю у відставці, заступник не може бути законником.

Єдиним претендентом на посаду заступника став Вадим Беляневич, який за результатами таємного голосування набрав 14 голосів.

Крім цього Рада визначилась, що в органі діятиме три дисциплінарні палати. Саме ці палати вирішуватимуть питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Але якщо законника буде запропоновано звільнити, дане питання виноситиметься на розгляд всього складу Ради.

Закон і Бізнес