Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ ВРП обрала заступника голови та склад дисциплінарних палат

Ще у вересні минулого року колегіальний орган вирішив залишити Олексій Муравйов, який обіймав цю посаду раніше.

Ще у вересні минулого року колегіальний орган вирішив залишити Олексій Муравйов, який обіймав цю посаду раніше.

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