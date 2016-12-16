02.02.2017 13:39



У зв’язку з необхідністю капітального ремонту однієї із будівель Господарський суд міста Києва відкриє додаткове приміщення площею 2242,30 м² по вулиці В. Липинського, 6.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», Господарським судом міста Києва, за сприяння Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, Міністерства інфраструктури України та ПАТ «Українська залізниця», отримано у користування за договором оренди адміністративну будівлю загальною площею 2242,30 м², розміщену за адресою: м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд. 6, строком до 30.10.2018 р.

Така необхідність виникла у зв’язку з капітальним ремонтом однієї із будівель суду по вул. Б. Хмельницького.

У вказаній будівлі вже розміщені кабінети 12 суддів Господарського суду міста Києва, частини працівників відділу захисту інформації, адміністрування баз даних та інформаційних технологій, відділу аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики, сектору технічної підтримки, сектору роботи з архівом.

Для зручності учасників судового процесу в найближчий час у будівлі по вул. В. Липинського планується обладнання залів судових засідань та створення комфортабельних зон очікування, в яких громадяни зможуть перебувати перед та після судових засідань. Також для швидкості документообігу у новому корпусі Господарського суду міста Києва планується розміщення частини працівників канцелярії.

До обладнання вказаних залів розгляд всіх справ відбуватиметься у будівлі 44-В Господарського суду міста Києва по вул. Б. Хмельницького у м. Києві.

Закон і Бізнес