05.02.2017 12:43



Василь КОЛІШНИЙ, за матеріалами інформагентств

Передвиборна боротьба у Франції перейшла в стадію «смердючих бомб». Так кандидат у президенти від республіканців Франсуа Фійон розцінив появу в ЗМІ публікації про нібито незаконну виплату жалування своїй дружині. Чи зіграє війна компроматів на руку тим, хто її розв’язав?

«Сезон смердючих бомб»

Про те, що Ф.Фійон найняв на роботу свою дружину Пенелопу, повідомила сатирична газета Le Canard enchainé. За даними видання, жінка політика працювала в апараті парламенту в цілому протягом 8 років і отримала за це близько €500 тис. Також журналісти дізналися, що П.Фійон з 2012 року була співробітницею журналу La Revue des deux mondes, що належить одному з друзів Ф.Фійона. Протягом 20 місяців вона отримувала по €5000, хоча директор видання заявив, що ніколи не зустрічався з такою співробітницею.

Вже через кілька годин після виходу публікації прокуратура Франції почала попереднє розслідування стосовно політика та його дружини. На цьому тижні вони вже дали показання в справі про передбачувану розтрату державних коштів. За словами адвоката, були надані докази, що спростовують висунуті обвинувачення. Зокрема, про те, що П.Фійон дійсно допомагала чоловікові в парламентській роботі: вела ділове листування, правила промови, зустрічалася з людьми від його імені.

Сам Ф.Фійон заявив, що скандал навколо заробітків його дружини «кимось був штучно створений», і закликав не влаштовувати нападок на неї. «Бачу, почався сезон смердючих бомб», — заявив він.

Водночас республіканці впевнені, що невинуватість Ф.Фійона та його жінки незабаром буде доведено, а роздмуханий скандал, — не більше ніж провокація. Паралельно в партії йдуть активні дискусії про те, хто міг стати джерелом цієї інформації. На думку представника Республіканської партії Тьєррі Маріані, якщо відомості й відповідали дійсності, то до них мало доступ тільки вузьке коло осіб і вони ніяк не могли бути отримані в ході журналістського розслідування.

Якщо врахувати, що через два дні в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Європейський парламент зобов’язав Марін Ле Пен повернути €340 тис., виплачених двом її парламентським асистентам, котрі водночас працювали на Національний фронт, швидше за все, джерело витоку слід шукати або в штабах конкурентів, або в загальноєвропейських структурах, які не приховують свого невдоволення передвиборними заявами обох лідерів.

Зручний опонент

Ф.Фійон, який займав посаду прем’єра під час президентства Ніколя Саркозі, уважається одним із фаворитів перегонів у Франції. Якщо 5 років тому він добровільно відмовився від участі у виборах на користь Н.Саркозі, то тепер зумів обійти лідера правоцентристів в ході внутріпартійного голосування.

За даними різних соціологічних опитувань, проведених до появи викривальних публікацій, у другий тур виходять Ф.Фійон і М.Ле Пен. Причому, на відміну від минулої кампанії, лідер НФ навіть має незначну перевагу над республіканцем. Рейтинг представника соціалістів Ф.Амона в січні цього року не дозволяв йому розраховувати навіть на 3-є місце, яке міцно займає екс-глава економічного відомства Емманюель Макрон.

Тепер же соціологи заговорили про різку зміну ставлення французів до Ф.Фійона і навіть про можливе вибуття з президентської гонки. Це, на думку деяких експертів, дає шанси Ф.Амону або Е.Макрону не тільки на потрапляння в другий тур, а й на перемогу. Мовляв, французи робитимуть вибір із двох зол, і навряд чи він буде на користь жінки.

Проте вибори в Сполучених Штатах показали, що соціологи не завжди тримають руку на пульсі виборця. Отже, цілком імовірно, що замість першої жінки на посту президента США цього року світ познайомиться з главою п’ятої республіки на каблуках і в платті. Тим більше що у Франції чоловіка дуже небайдужі до прекрасної половини людства.