Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Лідерів президентських перегонів у Франції звинуватили в незаконних виплатах дружині та асистентам

Хоча Памела Фійон працювала на чоловіка 8 років, законність виплати зарплати поставили під сумнів лише зараз.

Хоча Памела Фійон працювала на чоловіка 8 років, законність виплати зарплати поставили під сумнів лише зараз.

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