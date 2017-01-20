02.02.2017 11:09
647
Сьогодні, 2 лютого, Вища рада правосуддя проводить організаційне засідання, у порядку денному якого формування дисциплінарних палат. Крім того, Рада відновлює розгляд дисциплінарних справ.
Про це повідомляє прес-служба ВРП, передає «Закон і Бізнес».
Нагадаємо, відповідно до закону «Про Вищу раду правосуддя» у складі ВРП створюються дисциплінарні палати, також обираються дисциплінарні інспектори палат. На засіданні 12 січня ВРП затвердила штатну чисельність інспекторів у кількості 42 осіб.
Матеріали за темою
Коментарі
© Закон і Бізнес. Мапа сайта
Створено в Студії Дмитра Бабича
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!