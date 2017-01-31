05.02.2017 18:34



У Франції вступив у силу закон, який забороняє підприємствам громадського харчування пропонувати необмежений доступ до солодких безалкогольних напоїв за фіксовану плату або безкоштовно.

Це стосується фруктових сиропів, газованих, енергетичних, спортивних і інших напоїв, що містять цукор, повідомляє видання The Local.

Тепер кожна порція оплачуватиметься окремо. Це робить незаконним використання автоматів самообслуговування, які дозволяли відвідувачам ресторанів безкоштовно доливати напої.

Новий акт спрямований на боротьбу з ожирінням. За даними Eurostat, від надмірної ваги потерпають 15,3% повнолітніх жителів країни. ВВС News відзначає, що це трохи менше від середнього для Євросоюзу рівня, проте ситуація поступово погіршується.

У Франції вже діє низка законів, що обмежують доступ до нездорової їжі. З 2004 року в школах заборонені автомати, в яких можна придбати будь-які закуски або напої, крім фруктів і води. У 2011-му зі шкільних обідів виключили кетчуп, а картоплю фрі дозволили додавати в меню не частіше за один раз на тиждень.

У жовтні минулого року повідомлялося, що Coca-Cola Company і PepsiCo викрили в лобіюванні блокування 29 законопроектів у сфері охорони здоров’я, спрямованих на скорочення вживання солодких газованих напоїв.