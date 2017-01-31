Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ На дорогах Німеччини водіям і пасажирам пропонують поживу не тільки для тіла, а й для душі

Одна з найбільш відвідуваних придорожніх церков Німеччини — храм святого Христофора побли-зу Баден-Бадена.

Одна з найбільш відвідуваних придорожніх церков Німеччини — храм святого Христофора побли-зу Баден-Бадена.

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