05.02.2017 16:22



Максим НЕЛЮБІН, DW

Автобани — головні транспортні артерії Німеччини. Їх протяжність становить майже 13 тис. км. Уз-довж цих магістралей працюють сотні заправних станцій, кафе і ресторанів, облаштовані парковки. На деяких з них можна не тільки зробити зупинку, а й помолитися.

З’їзди до таких місць позначені спеціальними дорожніми покажчиками: «Autobahnkirche», «Autobahnkapelle» — «церква на автобані», «каплиця на автобані». Зараз по всій країні налічується 40 таких храмів, а перша церква край дороги була відкрита в 1958 році.

Одна з них розташована в містечку Екстер, неподалік федеральної швидкісної магістралі A2. Як автобан-церкву цей храм, побудований у середині XVII ст., почали використовувати в 1959-му.

Одночасно він продовжує залишатися храмом тутешньої євангельської громади, заснованої в 1666 році. Крім 2000 місцевих протестантів, які регулярно приходять сюди на служби, щорічно в цій церкві буває близько 30 тис. водіїв і пасажирів.

На відміну від цієї культової споруди, багато інших придорожніх храмів — це каплиці, тобто регулярних служб у них не буває. Деякі з них зведені на приватні кошти, наприклад фірм, які володіють мережею заправно-сервісних центрів уздовж автобанів.