05.02.2017 14:24



В американському м.Оберн (штат Кентуккі) аміші звернулися до суду з вимогою скасувати правило, що забороняє їздити на коні, в якого немає підгузка.

Згідно з позовом, який подали два представники обернської громади амішів, правило придумали спеціально для переслідування прибічників цієї деномінації, повідомляє The Wall Street Journal.

Правило було введене в 2014 році. Міська влада стверджує, що приводом для цього стали скарги місцевих жителів на кінські екскременти на вулицях. Аміші відмовляються використовувати кінські підгузки або спеціальні мішки під хвостом через заборону старійшин громади.

Аміші — найконсервативніше відгалуження протестантського руху менонітів. Вони відкидають сучасні технології й пересуваються на візках, запряжених кіньми.