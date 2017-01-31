04.02.2017 18:23



Найпопулярнішою в туристів державою Євросоюзу в 2016 році виявилася Іспанія. Минулого року мандрівники провели в місцевих готелях понад 454 млн ночей, що на 8% більше, ніж у 2015-му.

В середньому на ніч в Іспанії залишалися 1,25 млн туристів.

Друге місце ділять Франція та Італія з результатом 395 млн ночівель для кожної з країн. Цей показник у Франції знизився на 4,6%, а в Італії залишився майже незмінним, повідомляє Eurostat.

На третьому — Німеччина, де туристи провели в готелях 390 млн ночей (зростання 2,8%). Четверте місце дісталося Великій Британії: 292 млн, що на 4,5% менше, ніж у 2015-му. В Австрії за 2016 рік мандрівники відпочивали в готелях майже 119 млн ночей (зростання близько 5%).

До десятки також потрапили Нідерланди, Греція, Польща, Хорватія та Португалія. Лідером за збільшенням кількості туристичних ночівель торік стала Болгарія — плюс 18%.