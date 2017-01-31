04.02.2017 14:11



У Гондурасі в тюрму посадили півня, який став причиною сварки між двома жителями м.Трухільйо.

Конфлікт почався після того, як чоловік виявив на своїй ділянці птаха сусіда. Йому не сподобалося, що той залазить на дерева і шумить. Такі претензії обурили господаря півня, і чоловіки почали лаятися. Коли один з них пригрозив убити іншого, сусіди викликали поліцію.

Вартові порядку не стали заарештовувати сперечальників, а зловили півня й відвезли у в’язницю. Вони пообіцяли повернути його, коли чоловіки помиряться, повідомляє Daily Mail.