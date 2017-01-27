04.02.2017 11:03



Суд заборонив британцеві тимчасово водити автомобіль, тому що його зріст відволікав інших учасників руху. Адже голова чоловіка, котрий керував кабріолетом, височіла над вітровим склом.

Поліція зупинила 26-річного жителя м.Ньюкасл Адама Елліота, коли він їхав на кабріолеті Ford Ka. Вартові порядку запідозрили молодика в тому, що він керував автомобілем стоячи, повідомляє The Telegraph.

Проте виявилося, що зріст чоловіка, котрий займається продажем авто, дорівнює майже 200 см, і він просто не поміщався в машину, яку переганяв клієнтові. «Поліція стверджувала, що я стояв за кермом, але це не так. Просто я дуже високий для цього автомобіля», — сказав А.Елліот.

Під час чергового засідання він за рекомендацією адвоката зізнався в небезпечному водінні. «Цілком очевидно, що ви красувалися перед іншими водіями, демонструючи свій зріст у невеликому автомобілі зі складеним дахом. Ви відволікали інших, а це небезпечно», — заявив суддя, який слухав справу.

А.Елліоту заборонили сідати за кермо мінімум до 27 лютого — дати наступного засідання суду. На ньому мають обрати покарання для молодика.