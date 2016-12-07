02.02.2017 08:57



22 лютого 2017 року у Київській торгово-промисловій палаті відбудеться II Київська конференція підприємців «Алгоритми успіху», де будуть обговорюватися найважливіші правові питання ведення та захисту бізнесу.

Як повідомляє інформаційний партнер заходу «Закон і Бізнес», конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.

В рамках заходу будуть обговорюватися найважливіші правові питання ведення та захисту бізнесу, питання оподаткування, розвитку бізнесу, останні зміни в українському законодавстві, які відбулися у 2016-2017 роках.

Відвідавши Конференцію ви дізнаєтесь:

- про практичні аспекти ведення бізнесу і найважливіші зміни в законодавстві для малого бізнесу.

- про найважливіших нововведення, які вступили в силу з 1 січня 2017 року.

- рекомендації провідних експертів про підготовку до перевірок і їх проходженню з мінімальними ризиками для бізнесу.

- про маркетинг, PR і корпоративні комунікації.

Детальніше про захід та програму II Київської конференції підприємців «Алгоритми успіху» читайте за посиланням.

Закон і Бізнес