22 лютого 2017 року у Київській торгово-промисловій палаті відбудеться II Київська конференція підприємців «Алгоритми успіху», де будуть обговорюватися найважливіші правові питання ведення та захисту бізнесу.
Як повідомляє інформаційний партнер заходу «Закон і Бізнес», конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
В рамках заходу будуть обговорюватися найважливіші правові питання ведення та захисту бізнесу, питання оподаткування, розвитку бізнесу, останні зміни в українському законодавстві, які відбулися у 2016-2017 роках.
Відвідавши Конференцію ви дізнаєтесь:
- про практичні аспекти ведення бізнесу і найважливіші зміни в законодавстві для малого бізнесу.
- про найважливіших нововведення, які вступили в силу з 1 січня 2017 року.
- рекомендації провідних експертів про підготовку до перевірок і їх проходженню з мінімальними ризиками для бізнесу.
- про маркетинг, PR і корпоративні комунікації.
Детальніше про захід та програму II Київської конференції підприємців «Алгоритми успіху» читайте за посиланням.
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