02.02.2017 17:57



Адвокати мають працювати так, щоб якість безоплатної правової допомоги не поступалась платній практиці захисту. На цьому наголосив суддя-спікер Апеляційного суду Вінниці Анатолій Кривошея.

Під час наради у Вінниці підбивалися підсумки роботи регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за минулий рік та окреслили завдання на нинішній.

«Судді зобов’язані перевіряти ефективність захисту. Адвокат, який не спілкувався зі своїм підзахисним віч-на-віч до судового розгляду, порушує право останнього на захист. Тому суд в такому випадку має право вимагати заміну адвоката», – підкреслив А.Кривошея.

Як зауважила директор регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області Світлана Маліновська, надалі на наради для адвокатів суддів запрошуватимуть частіше.