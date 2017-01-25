Влада Саудівської Аравії схвалила введення податку на додану вартість, що було погоджено країнами Ради зі співробітництва в Перській затоці в середині минулого року.
Як повідомляє Finance.ua, він буде застосовуватися у розмірі 5% до певних товарів починаючи з наступного року, передає «Закон і Бізнес».
Введення ПДВ – це один із заходів, які увійшли в «Національну програму трансформації», схвалену урядом країни ще в середині минулого року. Її головними завданнями є диверсифікація саудівської економіки і збільшення доходів в умовах зниження цін на нафту.
Як відомо, до цього часу економіка Саудівської Аравії була орієнтована на продаж нафти – на експорт чорного золота доводилося 73% доходів держави.
Однак падіння цін на ринку енергоносіїв восени 2014 року призвело до того, що за підсумками минулого року дефіцит бюджету країни становив рекордні 97 млрд доларів США.
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