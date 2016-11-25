01.02.2017 17:06



Вищий адміністративний суд України підбив підсумки анонімного опитування відвідувачів суду щодо організації діяльності. Анкетування проводилося протягом шести місяців, дві третини опитаних — адвокати та юристи.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВАСУ, в анкетуванні взяли участь 44 респонденти, вік котрих в основному від 26 до 59 років.

Серед опитаних були особи, які представляли:

- особисто себе (позивач, відповідач, третя особа) – 6 (14%);

- іншу особу (адвокати, юристи-консультанти) –31 (70%);

- державний орган – 2 (5%);

- журналіст – 1 (2%);

- представник (позивача або відповідача) – 2 (5%);

- вільний слухач – 2 (5%).

Якість роботи суду 46% опитаних оцінили на «добре», 11% – на «відмінно».

Умови перебування в суді з точки зору зручності і комфортності 46% оцінили на «добре», 43% – на «відмінно». Оцінка проводилася з урахуванням таких аспектів, як достатність і зручність місць для очікування ознайомлення з матеріалами справи та підготовки до судового засідання тощо.

Повноту і доступність інформації для відвідувачів суду 32% респондентів оцінили на «задовільно», 32% – на «добре»; 27% – на «відмінно». При оцінці враховувалося: наявність інформаційних стендів, зразків документів і порядку сплати судового збору, зрозумілість інформації щодо місця та часу проведення судових засідань, наявність інформації в Інтернеті тощо.

За своєчасність судового розгляду справ 39% опитаних поставили оцінку «задовільно», 20% – «добре»; 5% – «відмінно». При цій оцінці ішлося про дотримання строків і процедури розгляду справ; вчасність отримання повідомлень про розгляд справ; обґрунтованість затримки або перенесення судових засідань

Виконання працівниками апарату суду своїх обов’язків оцінили «задовільно» – 16%; «добре» – 46%; «відмінно» – 30%.

На запитання щодо коректного і ввічливого ставлення з боку працівників апарату суду до відвідувачів відповіли «так» – 50% і «скоріше так» – 43%.

Роботу канцелярії 9% оцінили на «задовільно», 50% – на «добре», 25% – на «відмінно».

На запитання щодо зручності користування офіційним веб-сайтом ВАСУ відповіли «скоріше так» 34% опитаних, «так» – 43%.

Задоволені обсягом інформації на офіційному веб-сайті суду 75% респондентів, вважають цей обсяг недостатнім – 23 %.

Закон і Бізнес