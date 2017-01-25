01.02.2017 15:42



У закон про федеральну кримінальну поліцію (BKA) внесуть зміни, які передбачають використання електронних браслетів для спостереження за потенційно небезпечними злочинцями.

Електронні ножні браслети, на думку чиновників з МВС і Мін'юсту ФРН, допоможуть відслідковувати потенційно небезпечних злочинців, які можуть планувати теракт. Нововведення є частиною пакету заходів, узгоджених відомствами після теракту на різдвяному базарі в Берліні, повідомляє DPA.

Крім рішення про електронні браслети, уряд ФРН погодило інші зміни в законі про BKA. Зокрема, в питанні про опротестованном в суді розширення повноважень BKA, про яку було заявлено в 2015 році.