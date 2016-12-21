... витрачених під час будівництва Охматдиту не за призначенням

01.02.2017 18:01



Кошти у розмірі 59,8 мільйонів гривень, що у грудні 2015 року були використані під час будівництва нового корпусу дитячої лікарні «Охматдит» не за цільовим призначенням, вдалося повернути до державного бюджету за сприяння команди Jurimex.

У лютому 2016 року на рахунок, де перебували згадані кошти, було накладено арешт, а у серпні того ж року Державна аудиторська служба підтвердила їх нецільове використання у рамках перевірки, ініційованої Службою безпеки України.

Спільними зусиллями юристів Jurimex Марини Слободніченко, Ярослава Толкачова, Ніни Кучерук, Марини Гапонюк та за сприяння Опікунської ради НДСЛ «Охматдит», Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України кошти були повернуті до державного бюджету.

Міністерство охорони здоров'я має використати їх на закупівлю ліків для онкохворих.

На посадовців, причетних до нецільового використання коштів, виділених на будівництво «Охматдиту», за матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження.

Закон і Бізнес