01.02.2017 14:39



Народний депутат намагається через суд прибрати з тексту Податкового кодексу, розміщеному на сайті Верховної Ради, розділ про податкову міліцію. Справа розглядатиметься на початку березня.

Народний депутат намагається через суд прибрати з тексту Податкового кодексу, розміщеному на сайті Верховної Ради, розділ про податкову міліцію. Справа розглядатиметься на початку березня.

На розгляді Окружного адміністративного суду міста Києва перебуває позов до апарату Верховної Ради щодо вилучення з тексту ПК розділу про податкову міліцію. Позивач — народний депутат Андрій Журжій — вважає, що текст документу некоректно відображається на сайті ВР.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що під час голосування за зміни до ПК 21 грудня із закону було виключено розділ, який визначає правове становище податкової міліції та закріплює повноваження її представників. Вказана норма позбавила податкову міліцію відповідних прав з 1 січня 2017 року, а це означає, що будь-яка їх діяльність з цього дня перебуває поза межами закону.

Натомість, на сайті ВР вказані зміни не відображені. Й розділ, що регулює діяльність податкової міліції, виключений не був, що і стало приводом звернення до суду.

Розгляд позову призначений на 9 березня. Відтак, якщо суд задовольнить позовні вимоги, розділ, який регулює діяльність податкової міліції, повинен бути виключений. Це стане підтвердженням, що з 1 січня 2017 року повноважень у податкової міліції немає.