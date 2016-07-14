01.02.2017 13:22



Міністерство юстиції спростило купівлю кредитних портфелів банків-банкрутів. Воно дозволило купувати права вимоги за кредитами не тільки фінансовим установам, як було досі, але також юридичним і фізичним особам.

Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, відповідно до яких знято обмеження щодо переліку осіб, які можуть брати участь в аукціонах з продажу прав вимоги за кредитами вступили в силу 21 січня 2017 року, передає «Закон і Бізнес».

«Норма про те, що купувати права вимоги за кредитами можуть тільки фінансові компанії, у першу чергу не влаштовувала кредиторів неплатоспроможних банків. Адже існуючі донедавна обмеження звужували коло потенційних покупців. Враховуючи побажання вкладників, Фонд вирішив внести зміни до Положення. Ми сподіваємось, що зняття обмежень та розширення кола покупців, сприятиме зростанню конкуренції між учасниками аукціону, а отже – і ціни продажу. Це важливо, адже 80% активів неплатоспроможних банків – це саме кредити. Крім того, внесені зміни дозволять нам побачити реальних покупців фінансових активів. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню прозорості ринку», – сказала Юлія Берещенко, директор департаменту консолідованого продажу та управління активами ФГВФО.

Однак прямий викуп боржником свого боргу як і раніше заборонений, як і купівля боргу поручителем за цим кредитним договором.

Як зазначила Ю. Берещенко, це нововведення має прискорити розпродаж активів неплатоспроможних банків, яка поки йде повільно. У 2015 році Фонд продав їх всього на 1 млрд грн. План на 2016-й становив 12 млрд грн, але в підсумку виручено від продажу 3 млрд грн. В управлінні ФГВФО знаходяться кредити оціночною вартістю близько 90 млрд грн. З них близько половини - кредити пов'язаним особам, які видавалися або під «дуті», або неіснуючі застави, такі як «сміттєві» цінні папери.

Закон і Бізнес