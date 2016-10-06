01.02.2017 12:05



Для українських промислових споживачів з 1 лютого підвищилися тарифи на електроенергію та газ. Та якщо на світло тариф просто коригують, то на газ він підвищиться більш ніж на 1,6 тисяч гривень за «куб».

Як повідомляє УНН, відповідні рішення були ухвалені Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг та у НАК «Нафтогаз України», передає «Закон і Бізнес».

«Зміна роздрібних тарифів на електричну енергію для ПРТ, яким у січні 2017 року вже були встановлені ринкові тарифи на електричну енергію, передусім пов’язана із впливом коригувань, що здійснюються через один місяць після розрахункового», - йдеться у рішенні НКРЕКП від 23 січня 2017 року.

Як зазначається, наприклад, для ПАТ «Київенерго» пропонується для споживачів першого класу напруги встановити тарифи на рівні 147,71 коп./кВт на год (без ПДВ), для другого класу напруги - 170,72 коп./кВт на год (без ПДВ).

Крім того, НАК «Нафтогаз України» відсьогодні встановив нові ціни на газ для промислових споживачів, підвищивши вартість блакитного палива на понад 1,6 тис. грн на умовах передоплати.

Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії змінені в залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з «Нафтогазом» та становитимуть від 9 тис. 214 грн до 10 тис. 141 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Так, «Нафтогаз України» запропонував на лютий ціну на газ на рівні 9 тис. 214 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м (у січні - 7 тис. 551 грн) за умови попередньої оплати промспоживачам, які збираються купувати газ обсягом понад 50 тис. куб. м. в місяць та які не мають боргів перед компанією.

При цьому за умови оплати протягом або після вказаного періоду на лютий ціна запропонована на рівні 10 тис. 141 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м (у січні - 8 тис. 374 грн).

Закон і Бізнес