01.02.2017 11:01



За минулий рік Європейський суд з прав людини отримав 18 150 заяв від українців. З них 65% стосуються невиконання рішень національних судів, при цьому Євросуд розглядає лише двадцяту частину всіх звернень.

Таку статистику озвучив Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк під час чергового брифінгу, передає «Закон і Бізнес».

Він зауважив, що на відміну від двох попередніх років, упродовж 2016 року зросла на 32% кількість звернень громадян країн-членів Ради Європи. Лідерами звернень стали Угорщина, Румунія та Туреччина.

«На 80 тис. заяв, що надійшли до ЄСПЛ, загальна кількість заяв від України становить 18 тис. 150 заяв (22,8%)», — наголосив Голова ВСУ.

Кількість скарг українців на тривале невиконання або взагалі невиконання рішень національних судів України та Європейського суду з прав людини склала 65%.

Скарги від осіб, які зазнали втрат, насамперед майнових, на сході України становили у 2016 році 22%. Загальна кількість таких заяв на кінець 2016 року становить 3900.

У середньому від України надходить тисяча заяв на місяць. Разом з тим, приблизно 95% заяв, які надходять, визнаються ЄСПЛ неприйнятними, тобто такими, в яких не визнано порушення Україною взятих на себе зобов’язань, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Також Я.Романюк підкреслив, що новими у категорії справ, що надійшли до Європейського суду з прав людини від України стали люстраційні справи.

Голова ВСУ звернув увагу і на те, що, аналізуючи статистичні показники ЄСПЛ, необхідно враховувати той факт, що країни різняться між собою, у тому числі і за кількістю населення. Об’єктивним показником є те, що ЄСПЛ вираховує кількість заяв, які надходять, в середньому на 10 тисяч населення. За цим показником Україна знаходиться на 8 місці, тобто на 10 тисяч населення припадає 1,91% заяв.

«Із 993 рішень, постановлених Європейським судом з прав людини упродовж 2016 року, щодо України було винесено 73, - зауважив Голова Верховного Суду України. - До того ж в 70 із них ЄСПЛ констатував порушення Україною взятих на себе зобов’язань, передбачених статтями 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Найбільше порушень (27) констатовано по ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Ярослав Романюк зазначив, що у 2016 році на розгляд до українських судів надійшло 3 млн 835 тисяч 835 скарг, що на 3% більше у порівнянні з минулим роком, з них було розглянуто 3 млн 502 тисяч 211 справ.

Закон і Бізнес