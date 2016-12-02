01.02.2017 10:19



Асоціація правників України переконана, що факти нехтування правами людини, переслідування адвокатів на території Криму вимагають невідкладного реагування української влади та міжнародної спільноти.

Про це ідеться у відкритому зверненні АПУ щодо неприпустимості переслідування адвокатів у Криму, передає «Закон і Бізнес».

Звернення пов’язано із нещодавніми переслідуваннями та залякуваннями адвокатів Миколи Полозова та Еміля Курбедінова за здійснення ними професійної діяльності, що на думку Асоціації є неприпустимими та не відповідає будь-яким міжнародним стандартам.

«Влада Російської Федерації вкотре порушила Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН із запобігання злочинам у серпні 1990 р., які гарантують можливість безперешкодного здійснення своїх повноважень захисниками (зокрема, без залякування, недоречного втручання та покарання за професійну діяльність)», — говориться у зверненні.

Окрім того в Асоціації наголошують, що зазначені факти свідчать про порушення прав кримчан на свободу, особисту недоторканність, справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним безстороннім судом та право на захисника, передбачені Міжнародним пактом про громадянські і політичні права.

Закон і Бізнес