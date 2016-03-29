01.02.2017 09:51



1 лютого починається головування України у Раді Безпеки ООН. Сьогодні ж мають затвердити план роботи органу на поточний місяць, впродовж якого Україна і головуватиме. Перше засідання українська делегація планує провести 13 лютого.

Про це повідомляється на сайті Радбезу ООН, передає «Закон і Бізнес».

«У нашому випадку програма складається з двох частин або двох елементів. Перший – це, власне, наші ініціативи, те, що ми пропонуємо членам Ради Безпеки розглянути у лютому, це дві теми в ході двох тематичних дебатів. На обох цих дебатах буде головувати міністр закордонних справ України. Перше засідання відбудеться 13 лютого. Це буде не міністерський рівень, але міністр буде вести засідання. І тема цього засідання 13 лютого – терористичні загрози критичним об'єктів інфраструктури», — розповів Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Закон і Бізнес