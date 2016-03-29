Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Відсьогодні Україна головує у Раді Безпеки ООН

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко виступає в Раді Безпеки ООН. Фото ООН.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко виступає в Раді Безпеки ООН. Фото ООН.

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