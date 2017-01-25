...чтобы они могли путешествовать на самолете

31.01.2017 17:08



В мережі з’явилося фото із салону літака, в якому летить 80 яструбів. Представники авіакомпанії заявляють, що це законно — у кожного птаха є свій паспорт.

Виявилося, що літати з яструбами і соколами на борту літака — нормальна практика в країнах Близького Сходу. Все завдяки спеціальним паспортами для яструбів, які коштують близько 130 доларів. Наприклад, за 2002-2013 роки уряд ОАЕ випустив понад 28 тисяч паспортів для птахів.

Правила деяких авіаперевізників Близького Сходу дозволяють перевезення птахів за наявності документів. За інформацією Atlas Obscura, птахи мають паспорт, який дозволяє їм бувати в Бахрейні, Омані, Катарі, Саудівській Аравії, Пакистані, Марокко і Сирії.

«Мій друг, який працює капітаном (повітряного судна – ред.), прислав мені цю фотографію. Саудівський принц купив квиток для 80 яструбів», — підписав фото автор.

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