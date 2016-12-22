... через рішення Євросуду проти України

31.01.2017 15:46



Цього року проект Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» планує провести експертний аналіз Закону «Про Вищу раду правосуддя» та положень її Регламенту на відповідність стандартам і рекомендаціям РЄ.

Про це ішлося під час засідання Керівного комітету проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», передає «Закон і Бізнес».

Учасники засідання наголосили на важливості проведення системної експертизи Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і Закону України «Про Вищу раду правосуддя» з метою недопущення порушень прав людини в ході здійснення судочинства.

Причину цього вбачають у невідповідності українського законодавства європейським стандартам, що була встановлена Європейським судом з прав людини у справах «Волков проти України» і «Куликов та інші проти України». Крім того в ЕСПЛ потенційно очікується поява справ у щодо звільнення українських суддів.

На засіданні обговорили результати роботи проекту у 2016 році та план роботи проекту у 2017 році. Він складається з чотирьох компонентів:

- підтримка розвитку законодавства;

- система відповідальності судді;

- система альтернативного вирішення спорів;

-виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Зокрема, план передбачає проведення протягом року експертного аналізу законодавчих актів, що стосуються питань судової реформи та проектів законів, що стосуються нових вищих судів України, альтернативного вирішення спорів, а також системи суддівської відповідальності.

Експертами Ради Європи планується проведення аналізу законодавства та практики, що стосуються виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні та проведення робочих зустрічей із Офісом Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ і відповідними представниками органів державної влади України.

У рамках проекту на 2017 рік заплановано також розробку та проведення тренінгу для новопризначених суддів Верховного Суду, а також розробку та доопрацювання дорожньої карти із запровадження механізмів альтернативного вирішення спорів в Україні (з акцентами на медіацію та арбітраж) і початок інформаційної компанії з їх запровадження.

Планом роботи проекту у 2017 році передбачається також проведення міжнародної конференції з питань, які стосуються функціонування судів на сході України.

У засіданні взяли участь представники Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, Державної судової адміністрації України, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Міністерства юстиції України, Посольства Великої Британії в Україні, а також Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг і менеджер проекту РЄ «Підтримка впровадженню судової реформи в України» Андрій Кавакін.

Закон і Бізнес