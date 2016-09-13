31.01.2017 14:14



Асоціація правників України оголосила про початок висунення кандидатур на посаду Президента та членів Правління АПУ. Вибори пройдуть 2-3 червня 2017 року в Буковелі на черговому засіданні Правничої Асамблеї АПУ.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в АПУ, усі кандидатури мають бути подані не пізніше 1 квітня 2017 року.

Для подання необхідно заповнити відповідні форми документів:

- подання про висування Президента АПУ;

- заява про згоду обіймати посаду Президента АПУ;

- подання про самовисування Президента АПУ;

- подання про висування члена Правління АПУ;

- заява про згоду обіймати посаду члена Правління АПУ;

- подання про самовисування члена Правління АПУ.

В Асоціації зазначили, кандидатура на посаду Президента може були запропонована будь-яким членом АПУ або шляхом самовисування. Президентом АПУ може стати особа, яка на момент висування є: членом Правління або членом Ревізійної комісії чи головою відділення. Інформацію щодо нинішнього складу Правління, ревізійної комісії та очільників відділень можна отримати на сайті АПУ.

Члени Правління АПУ обираються від відділень та секцій. Кандидатура члена Правління може бути запропонована будь-яким членом відповідного відділення чи секції або шляхом самовисування. Також наприкінці весни на засіданні Правничої Асамблеї буде обрано новий склад Ревізійної комісії – контролюючого органу Асоціації та Виборчої комісії, яка відповідальна за організацію та проведення виборів в АПУ.

Закон і Бізнес