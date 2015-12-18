31.01.2017 12:12
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У школах міста Новомосковськ Дніпропетровської області та початкових школах Харківської області тимчасово скасували заняття через похолодання до – 22 градусів.
Як повідомляє УНІАН, таке рішення напередодні ухвалило мысцеве управління освіти, передає «Закон і Бізнес».
Для учнів молодшої школи вимушені канікули триватимуть до середи. Також до середи відпочиватимуть учні 1-4 класів Харківщини — їм скасували уроки відучора.
Сьогодні, 31 січня, в північно-східному регіоні країни до 22 градусів морозу. Протримаються холоди два дні, кажуть синоптики.
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