31.01.2017 10:39



Прокуратура Київської області відмовила стороні захисту В'ячеславу Хімікусу (потерпілого від пострілів народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського) в задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Лист з відмовою на відповідне клопотання опублікувала на своїй сторінці в Facebook адвокат Хімікуса Марина Паринова.

«Враховуючи те, що на даний час Ви не є стороною захисту, потерпілим і його представником чи законним представником, у задоволенні Вашого клопотання відмовлено та воно приєднане до матеріалів кримінального провадження», - відповіла слідчий Федина, пославшись на ст. 220 КПК.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Хімікуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Хімікуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.

Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура розслідує лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С.Пашинського в день інциденту). В. Хімікус також подав заяву за фактом застосування вогнепальної зброї. Проте ця інформація не була внесена до ЄРДР. Також прокуратура відмовила В.Хімікусу в статусі потерпілого.

Закон і Бізнес