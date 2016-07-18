31.01.2017 09:44



Лише нещодавно надавши слідчим органам Державної кримінально-виконавчої служби право здійснювати досудове розслідування, нардепи готуються його забрати. Цього ж вимагають і правозахисники.

Законом «Про Вищу раду правосуддя» було внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо надання ДКВС права здійснювати досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в місцях позбавлення волі.

З ініціативою ж скасувати ці повноваження виступили і народні депутати, які підготували законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо врегулювання окремих питань підслідності» (№5720).

Як у свій час пояснювали в Мін’юсті зміни до КПК були необхідні для оперативного реагування на кримінальні правопорушення як з боку адміністрації закладів відбування покарань, так і з боку засуджених. Крім цього, зазначали у відомстві, це допоможе об’єктивно розслідувати справи та карати винних.

Водночас Уповноважений Верховної Ради з прав людини та Українська Гельсінська спілка з прав людини закликали позбавити кримінально виконавчу службу таких повноважень.

«Ми переконані, що надання слідчих повноважень ДКВС — це порушення фундаментальних принципів справедливої та ефективної процедури розслідування, відповідно до якої ніхто не може бути суддею у власній справі» — йдеться у їхньому спільному зверненні. Нові повноваження, застерігають правозахисники, призведуть лише до поглиблення проблеми неефективного розслідування у справах про катування та інші зловживання в місцях несвободи.