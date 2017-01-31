31.01.2017 09:01



Сьогодні, 31 січня, відбудеться засідання Вищої ради правосуддя. У порядку денному звільнення та внесення подання про призначення суддів, а також затвердження консультативного висновку щодо внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Як повідомила виданню «Закон і Бізнес» прес-служба ВРП, засідання почнеться о 10:00 за адресою: вул. Студентська, 12-а, м. Київ.

Відповідно до порядку денного засідання заплановано розгляд шести питань:

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення 35 суддів на посади до місцевих судів.

2. Розгляд матеріалів щодо звільнення 41 судді з посад за загальними обставинами.

3. Розгляд повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про досягнення суддею апеляційного суду Луганської області КРАВЧЕНКО Ніною Володимирівною шістдесяти п’яти років.

4. Розгляд повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про досягнення суддею апеляційного суду міста Києва СОКУРЕНКОМ Дмитром Михайловичем шістдесяти п’яти років.

5. Про затвердження консультативного висновку щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо кваліфікаційного оцінювання суддів) (реєстраційний № 5536 від 13.12.2016), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Карпунцовим В.В.

6. Різне.

Повний проект порядку денного засідання Вищої ради правосуддя 31 січня 2017 року № 5 можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, законопроектом «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо кваліфікаційного оцінювання суддів)» від 13.12.2016 № 5536 пропонується: внести змін до частини 3 статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої, кваліфікаційне оцінювання суддів за критерієм професійної компетентності, крім суддів Верховного Суду, вищих спеціалізованих та касаційних судів, проводиться «з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації, що забезпечить реалізацію принципу незалежності суддів (стаття 126 Конституції України)».

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