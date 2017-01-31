Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ У ВРП говоритимуть про скасування кваліфоцінювання для суддів ВС

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РАДИОН

ВСП повинне терміново розглянути питання проведення конкурсу на заповнення вакансій в місцевих судах за рахунок резерву суддів, що знаходяться в рейтінговому списку вже три роки,…

31.01.2017 09:32 Відповісти