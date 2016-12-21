31.01.2017 08:34



31 січня у Київській торгово-промисловій палаті відбудеться зустріч міжнародного Трейд-клубу. Захід проводиться для сприяння в установленні міцних ділових контактів між українськими та іноземними підприємцями.

Агентство «Lipsky Marketing Group» розповіло виданню «Закон і Бізнес», чому зустріч є важливою для українського бізнесу.

Що таке зустріч Міжнародного Трейд-клубу

Метою діяльності Трейд-клубу є ознайомлення іноземних дипломатів з економічним потенціалом промислових підприємств України, сприяння в установленні міцних ділових контактів між українськими та іноземними бізнесменами. Матеріали, які іноземні дипломати отримують в рамках зустрічей Трейд-клубу, використовуються для підготовки пропозицій представникам бізнесу та урядів своїх країн для налагодження торгово-економічних зв’язків з Україною. Це нові можливості та ринки для збуту для українських виробників та постачальників.

Чому ця подія важлива для українського бізнесу

Програмою зустрічі Трейд-клубу передбачено проведення індивідуальних зустрічей та переговорів з членами Клубу, де кожне українське підприємство протягом двох годин зможе напряму поспілкуватись з представниками відповідних країн та надати свої пропозиції. Це можливість двохгодинного спілкування з представниками майже 30 країн.

Які країни будуть представлені на зустрічі Трейд-клубу в цьому році

В цьому році заявки на участь в зустрічі Трейд-клубу подали представники наступних країн: Австралії, Аргентини, Угорщини, Румунії, Болгарії, В'єтнаму, Бангладеш, Литви, Бельгії, Канади, Іспанії, Малайзії, Швейцарії, Польщі, Норвегії, Білорусі, Словаччини, Молдови, Південної Кореї, Чехії, Фінляндії, Італії, Європейської Економічної Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні, представник Програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», Німецько-українська торгово-промислова палата, представництво Лейпцігер Мессе, Дюссельдорф Мессе. Ще тривають переговори з представниками Японії і ще декількох країн.

Які додаткові можливості надає Київська торгово-промислова палата

Палата надає можливість здійснювати розсилки членам Палати, використовувати інші інформаційні та медійні ресурси Палати, зокрема, веб-сайт та журнал КТПП «Ділова панорама». За допомогою публікацій у англомовні версії журналу «Ділова панорама» є можливість донести інформацію про підприємство та продукцію закордонним торговим палатам, торговим представництвам іноземних держав, закордонним підприємствам. Отримати більше інформації про перелічені послуги можна, звернувшись безпосередньо до Палати.

Поради щодо участі у Трейд-клубі та інших заходах Палати від агентства «Lipsky Marketing Group»

На зустріч Трейд-клубу необхідно приходити з:

- менеджером, який володіє англійською

- якісною поліграфією на англійській мові*

- відеоматеріалами про підприємство*

- харизматичним керівником, який вболіває за підприємство та може яскраво його презентувати за 5 хвилин

- новими зразками продукції підприємства та корпоративними сувенірами

- банером підприємства*

- з настроєм зав’язати якомога більше нових знайомств!

* при замовленні в КТПП презентації підприємства

Поради щодо ділового нетворкінгу від агентства «Lipsky Marketing Group»

- Не чекайте, що вас хтось буде знайомити – проявляйте ініціативу та знайомтесь самі.

- Гуртом знайомитись завжди простіше та ефективніше: коли одна людина представляє іншу і у діалогах люди доповнюють один одного.

- Підготуйте на захід якісні візитки та цікаві промо-матеріали англійською. На візитках зазначайте якомога більше актуальних контактів по яким з вами можна швидко та легко зв’язатись (в т.ч. Viber, Telegram, Skype, Facebook, LinkedIn).

- Передивіться та актуалізуйте інформацію на корпоративному веб-сайті та у Facebook, перевірте англомовну версію сайту. У разі необхідності – зробіть красивий англомовний лендінг про ваш продукт.

- Слідкуйте за вашим бейджем, аби він був розгорнутий текстом до вашого співрозмовника.

Які умови участі у зустрічі Міжнародного Трейд-клубу

Реєстрація на захід є обов’язковою. Детальну інформацію щодо реєстрації та умов участі у зустрічі Міжнародного Трейд-клубу, а також додаткових маркетингових можливостей можна отримати за тел. (044) 482 04 40 або E-mail: belikov@kiev-chamber.org.ua (Михайло Беліков).

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