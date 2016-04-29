30.01.2017 17:58



У рамках програми «Безпечне місто» в столиці вже встановлено понад 3700 камер відеоспостереження. Щє стільки ж «безцінних помічників Національної поліції» планують встановити найближчим часом.

Про це заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко під час щотижневого брифінгу, передає «Закон і Бізнес».

«Сьогодні програма «Безпечне місто» дає дуже багато для аналізу ситуації на дорогах столиці. Наприклад, ми можемо фіксувати в онлайн-режимі порушення правил дорожнього руху, порушення правил паркування, можемо розпізнавати номери транспортних засобів, а також контролювати рух смугою для громадського транспорту», – повідомив Володимир Бондаренко.

Керівник апарату також підкреслив, що сьогодні система випереджає законодавчу базу і відтепер місто чекає відповідних кроків Парламенту та Уряду для того, щоб система, окрім можливості моніторингу, виконувала превентивну функцію.

«Цього року ми ставимо перед собою досить амбітне завдання – покриття камерами входів і виходів із «Київського метрополітену», основних транспортних магістралей, а також в’їздів і виїздів із міста», – зазначив Володимир Бондаренко.

Він додав, що найближчим часом у столиці планується встановлення ще чотирьох тисяч смарт-камер, які будуть об’єднані в єдиний загальноміський комплекс відеоспостереження.

Закон і Бізнес