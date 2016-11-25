Сьогодні конкурсна комісія Апеляційного суду Миколаївської області провела перший етап конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби. Кандидати, які пройшли перевірку на відповідність закону — проходять тестування.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у МОАС, конкурс проходить на зайняття вакантних посад:
- заступника начальника відділу забезпечення автоматизованого розподілу судових справ та діловодства (канцелярія);
- секретарів судового засідання відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Миколаївської області.
Як зазначили у суді, кандидати пройшовши тестування допускаються до другого етапу конкурсу – співбесіди. Інформація про переможців конкурсу буде оприлюднена після його закінчення.
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!