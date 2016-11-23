30.01.2017 15:52



Національне антикорупційне бюро України передало до ВККС матеріали щодо 110 кандидатів на посади суддів Верховного Суду. У Комісії заявили, що суспільство «дізнається з подивом про деяких кандидатів».

Про це повідомив Голова Комісії Сергій Козьяков під час дискусії «Формування Верховного Суду: українські реалії та міжнародний досвід», передає «Закон і Бізнес».

«Там є цікаві матеріали, думаю, суспільство дізнається з подивом про деяких кандидатів», – відмітив Голова Комісії.

Документи НАБУ разом із досьє кандидатів будуть розглянуті членами ВККС під час другого етапу конкурсу – співбесіди з кандидатами.

С.Козьяков нагадав, що анонімне письмове тестування та виконання практичного завдання першого етапу конкурсу відбудуться 16 та 21 лютого відповідно. На думку Голови Комісії, за його результатами до другого етапу конкурсу пройдуть менше половини кандидатів.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України вже надало Громадській раді доброчесності перші висновки за результатами аналітичної перевірки відомостей про кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Закон і Бізнес