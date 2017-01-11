30.01.2017 14:34



Тепер у конкурсі на посаду судді Верховного Суду свій стаж зможуть підтвердити науковці, які здобули його не у вузах, а в наукових установах. Однак перегляд вже прийнятих рішень Комісія не планує.

Про це ідеться у відповіді Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на звернення Асоціації адвокатів України про дискримінаційні вимоги щодо науковців у конкурсі до Верховного Суду, передає «Закон і Бізнес».

Раніше ВККС відмовила в участі у конкурсі на посаду судді Верховного Суду науковцям, які мають стаж та захистили дисертації не у вузах, а в наукових установах. Такі відмови адвокати назвали дискримінаційними та вимагали переглянути.

Відповідаючи на це звернення у ВККС зазначили, що із вступом в дію закону «Про Вищу раду правосуддя», поняття «науковий ступінь» та «стаж наукової роботи» поширюється на «вищий навчальний заклад (університет, академію чи інститут (крім вищих військових) чи наукову установу України або аналогічний вищий навчальний заклад чи наукову установу іноземної держави».

Як зазначають у Комісії, повноваження переглядати рішення, прийняті палатою чи колегією, щодо допуску до конкурсу або добору виникли у ВККС також тільки з моменту вступу в дію закону «Про Вищу раду правосуддя» 5 січня 2017 року. Однак підсумки відбору кандидатів у судді ВС підбили ще у грудні минулого року.

Повний текст відповіді Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на звернення Асоціації адвокатів України читайте за посиланням.

Закон і Бізнес